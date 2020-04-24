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Культура

Псковские музыканты стали участниками онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»

24 апреля 2020 года, 15:00

Художественный руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков и баянист ансамбля Александр Степанов стали участниками онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!». Как сообщил «Псковской правде» Константин Абабков, на творческий конкурс фестиваля они отправили запись песни «В небе летят журавли».

«Автор текста - мой друг и баянист нашего ансамбля Александр Степанов. Он написал эту песню к 9 мая», - рассказал Константин Абабков.

Музыка к песне — продукт совместного творчества друзей. «Александр — баянист. Музыку мы вместе обрабатывали, я включил в музыкальную композицию балалайку. На удалении с ним встретились, в лесу, и записали эту песню», - пояснил музыкант.

Сначала свою творческую работу музыканты направили на марафон «Песни Победы» в Великие Луки. «Там нам сразу предложили поучаствовать в фестивале, который проводит Первый канал. Мы отправили запись в Москву», - отметил Константин Абабков.


Псковские музыканты стали участниками онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»
Псковские музыканты записали песню для онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»
Скриншот страницы конкурса

Творческий конкурс «Спасибо за Победу!» проходит на онлайн-платформе фестиваля. Голосование за участников продлится до 1 мая. Затем будут выбраны финалисты конкурса, которые примут участие в концерте в эфире телеканала «ПОБЕДА» в преддверии Дня Победы. Концерт также будет доступен онлайн на сайте pobeda.tv.

Проголосовать за псковских участников можно по ссылке>>>>

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