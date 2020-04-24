В суд направлено дело псковича, сбившего насмерть женщину на улице Инженерной

В Псковский городской суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который на автомобиле «Рено» сбил женщину на улице Инженерной. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 11 января. Мужчина на автомобиле «Рено» отвлёкся от управления и не заметил шедшую по проезжей части женщину. Он не предпринял мер для снижения скорости вплоть до остановки автомобиля. В результате 51-летняя женщина скончалась на месте.

Водитель с места аварии скрылся. Нашли и задержали его 22 января сотрудники уголовного розыска и ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«Как показал проведенный в рамках расследования следственный эксперимент, если бы обвиняемый не отвлекся от управления автомобилем – у него имелась возможность совершить необходимый маневр и избежать наезда на пешехода, приведшего к трагическому финалу», - отметили в пресс-службе УМВД.

Теперь водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.