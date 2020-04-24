Ещё один обсерватор откроют в Псковской области в ближайшие дни. Он разместится в Палкинском районе и будет рассчитан на 30 мест. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 24 апреля, передаёт газета «Псковская правда».

Действующие обсерваторы уже не справляются, заявил губернатор.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что сейчас в оберваторе в Островском районе находятся 28 человек, в Усвятском районе – 13.

Что касается подготовки инфекционных коек, подключённых к кислороду, то, как подчеркнул губернатор, эта работа идёт в штатном режиме. «До конца месяца придет 10 инвазивных ИВЛ. В городской больнице сейчас 23 аппарата. На ИВЛ пока 9 человек, включая тех, кто с пневмонией», - сказал он. Михаил Ведерников напомнил, что выделены 40 млн рублей на покупку 50 неинвазивных аппаратов ИВЛ, ожидается, что они поступят 28 апреля.

На сегодняшний день, добавила Марина Гаращенко, развёрнуты 313 инфекционных коек.