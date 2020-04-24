Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё один обсерватор откроют в Псковской области

24 апреля 2020 года, 13:40

Ещё один обсерватор откроют в Псковской области в ближайшие дни. Он разместится в Палкинском районе и будет рассчитан на 30 мест. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 24 апреля, передаёт газета «Псковская правда».

Действующие обсерваторы уже не справляются, заявил губернатор.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что сейчас в оберваторе в Островском районе находятся 28 человек, в Усвятском районе – 13.

Что касается подготовки инфекционных коек, подключённых к кислороду, то, как подчеркнул губернатор, эта работа идёт в штатном режиме. «До конца месяца придет 10 инвазивных ИВЛ. В городской больнице сейчас 23 аппарата. На ИВЛ пока 9 человек, включая тех, кто с пневмонией», - сказал он. Михаил Ведерников напомнил, что выделены 40 млн рублей на покупку 50 неинвазивных аппаратов ИВЛ, ожидается, что они поступят 28 апреля.

На сегодняшний день, добавила Марина Гаращенко, развёрнуты 313 инфекционных коек.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы