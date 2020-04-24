Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

23% псковичей выходят на улицу только для прогулки

24 апреля 2020 года, 13:38

23% псковичей выходят на улицу только для прогулки. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников на на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 24 апреля.

По его словам, в настоящее время под контролем полиции находятся 1085 граждан на самоизоляции. Выявлено 10 нарушений по распространению фейков в СМИ.

«Оперативная обстановка стабильная и прогнозируемая. На сегодняшний день на 32% уменьшилось количество уличных преступлений, на 20% стало меньше преступлений в общественных местах. На 12% снизилась «пьяная» преступность с момента принятия ограничительных мер по наливайкам. Всего за неделю совершено 136 преступлений», - сообщил он.

Алексей Овсянников также отметил, что не допущены в регион 2 904 транспортных средства и более 4 тыс человек на этих автомобилях, зарегистрировано 405 нарушений ПДД.

Губернатор Михаил Ведерников попросил не допустить второй волны гостей в регион «Полиция проводит большую работу. Те посты, которые отграничивают передвижение, дают позитивный результат», - подчеркнул глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы