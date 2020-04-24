23% псковичей выходят на улицу только для прогулки. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников на на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 24 апреля.

По его словам, в настоящее время под контролем полиции находятся 1085 граждан на самоизоляции. Выявлено 10 нарушений по распространению фейков в СМИ.

«Оперативная обстановка стабильная и прогнозируемая. На сегодняшний день на 32% уменьшилось количество уличных преступлений, на 20% стало меньше преступлений в общественных местах. На 12% снизилась «пьяная» преступность с момента принятия ограничительных мер по наливайкам. Всего за неделю совершено 136 преступлений», - сообщил он.

Алексей Овсянников также отметил, что не допущены в регион 2 904 транспортных средства и более 4 тыс человек на этих автомобилях, зарегистрировано 405 нарушений ПДД.

Губернатор Михаил Ведерников попросил не допустить второй волны гостей в регион «Полиция проводит большую работу. Те посты, которые отграничивают передвижение, дают позитивный результат», - подчеркнул глава региона.