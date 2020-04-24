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Общество / Образование

Девятиклассники будут сдавать два экзамена вместо четырех

24 апреля 2020 года, 13:14

Об этом рассказал начальник Управления области Александр Седунов на заседании оперативного штаба по коронавирусу 24 апреля.

В 9 классе экзамены начнутся не ранее 8 июня в соответствии с рекомендациями Минпросвещения.  Это будет два экзамена, а не четыре - по русскому языку и математике.

ЕГЭ начнутся 8 июня. Александр Седунов попросил губернатора ходатайствовать о возможном переносе остатков итогового сочинения, а его должны сдать еще 35  учеников, на 25 мая.

Учебный год в Псковской области закончится в дистанционном режиме в конце мая.


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