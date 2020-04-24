16 медиков в Псковской области заражены коронавирусом

В Псковской области коронавирусом заражены 16 медицинских работников. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 24 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук добавил, что имеются три вспышки в стационарах – в Островской межрайонной, в Псковской городской и в Великолукской больницах.

В то же время Александр Нестерук отметил, что взрывного роста заболеваемости в Псковской области нет. По его словам, 12% случаев заболевания в регионе завозные, 57% - контактные.

Марина Гаращенко добавила, что сейчас с внебольничной пневмонией госпитализированы 78 человек, 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. «Практически 19 человек госпитализировали за ночь», - сказала она.