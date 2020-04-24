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Экономика

48 заявок на беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты подали в банки псковские бизнесмены

24 апреля 2020 года, 12:42

Коммерческие банки в Псковской области начали выдавать предпринимателям беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил 24 апреля на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает корреспондент «Псковской правды».

По информации главы области, в регионе есть уже 20 одобренных заявок на кредиты под 0%, еще 28 заявок находятся на рассмотрении в банках.

«Прорабатываем вопрос субсидирования социальных учреждений, детских садов, школ, поликлиник, больниц, чтобы не копились долги перед управляющими и энергоснабжающими компаниями», - добавил он.

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