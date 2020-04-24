70 тысяч человек смогут воспользоваться мерами поддержки в связи с коронавирусом в Псковской области

В Псковской области меры принятые властями поддержки населения в связи с пандемией коронавируса оцениваются в 270 миллионов рублей, ими смогут воспользоваться 70 тысяч человек. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил 24 апреля на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона добавил, что в области «растет актуальность выплат по 20 тысяч рублей в рамках регионального материнского капитала» - за ними обратились уже 716 семей.