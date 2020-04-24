Запрет на проведение массовых мероприятий в Псковской области продлён до 31 мая, на посещение кладбищ, общественных пространств, на передвижение между муниципалитетами – до 15 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 24 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«На майских праздниках всё будет ужесточатся», - предупредил глава региона.

Он отметил, что по прогнозам именно на майские праздники придётся пик заболеваемости коронавирусом. «В ближайшее время число заболевших будет расти. В мае выйдем на цифру порядка 500 человек, если не будет новых очагов», - сказал Михаил Ведерников.

Он заявил, что дал поручение внимательно следить за индексом самоизоляции. «Он уже сегодня выше, чем вчера, но не высокий, как в других городах. От того, как дисциплинированно люди будут вести себя на майских праздниках, будут зависеть наши действия», - подчеркнул губернатор. Он не исключил, что при хорошем индексе самоизоляции будут даны послабления, возможно, разрешат вернуться к работе магазинам одежды, работающим в отдельных зданиях.