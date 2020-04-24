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Общество / Соцзащита

В три раза предлагается увеличить подъёмные для медиков в Псковской области

24 апреля 2020 года, 11:42

Подъёмные для медицинских работников, впервые трудоустроившихся в медицинские организации Псковской области, предлагается увеличить в три раза. Соответствующий законопроект за подписью губернатора Михаила Ведерникова поступил в Псковское областное Собрание и будет рассмотрен на сессии 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Документ предполагает увеличение единовременной выплаты для врачей стационаров с 70 для 150 тысяч рублей, врачам поликлиник, поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики – со 100 до 300 тысяч рублей, специалистам со средним медицинским образованием – с 30 рублей до 50 тысяч рублей.

Также законопроект содержит положение о введении подъёмных для фельдшеров скорой медицинской помощи и фельдшеров, которые ведут самостоятельный прием в поликлинике или во врачебной амбулатории. Размер выплаты –100 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что выплаты могут получить 14 врачей, 25 фельдшеров и 33 медицинских сестры. На эти цели в областном бюджете в текущем году предусмотрены 7 млн 330 тысяч рублей.

«Мы давно испытываем дефицит медицинских кадров в наших лечебных учреждениях – и врачей, и среднего медицинского персонала. К сожалению, эта ситуация медленно меняется, и особенно она обострилась сейчас в период пандемии коронавируса», - отметил председатель областного Собрания Александр Котов. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях нужно предпринимать любые возможные шаги, чтобы сохранить кадры и привлечь новых специалистов.

«Я хочу поблагодарить главу региона за то, в условиях, когда из-за пандемии коронавируса существенно выросли расходы бюджета на различные меры поддержки, была найдена финансовая возможность увеличить размер единовременных выплат медицинских работникам», - заявил Александр Котов. 

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