Александр Козловский о ситуации с коронавирусом: Мы должны сохранить предприятия

Депутат Государственной Думы Александр Козловский заявил, что в период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса необходимо сохранить предприятия. «Регион должен восстанавливаться не на руинах», - сказал он в эфире проекта ПАИ-live 24 апреля.

«Я общаюсь с администрацией области, с людьми, с предпринимателями. И здесь, конечно, все в таком сложном положении: с одной стороны, первое - заботиться о здоровье граждан и минимизировать контакты, а с другой стороны - когда все это пройдет, нам необходимо быстро восстановиться», - подчеркнул парламентарий.

Он отметил работу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по поддержке бизнеса, а также поблагодарил предприятия, которые продолжают работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

«Здесь надо отдать должное самим предприятиям. Всем миром вместе мы поддерживаем друг друга: если на каком-то предприятии нет масок, а надо работать, мы находим: меняемся и отсылаем», - сказал Александр Козловский.