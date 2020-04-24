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Культура / Религия

С наступлением священного месяца Рамадан поздравил мусульман Михаил Ведерников

24 апреля 2020 года, 10:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.

«В России живёт более 20 миллионов мусульман, вместе с которыми мы веками строим общее Великое Государство, сохраняем и развиваем нашу общую культуру, преумножаем традиции», - написал глава региона на своей стране в Instagram.

Он напомнил, что работал на Северном Кавказе. «Мои коллеги, добрые знакомые, надёжные и настоящие друзья, с которыми я поддерживать связь, и к которым всегда могу обратиться за помощью и поддержкой», - подчеркнул глава региона.

Он пожелал в это непростое время духовных сил, чистых помыслов, гармонии с собой и с окружающим миром, помощи Всевышнего.

С наступлением священного месяца Рамадан поздравил мусульман Михаил Ведерников
Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram

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