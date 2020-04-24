Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Александр Козловский: В скачке в 20 заболевших коронавирусом за сутки мы виноваты сами

24 апреля 2020 года, 09:50

«У нас скачок в 20 человек за сутки. Это вина нас самих, потому что мы не соблюдаем рекомендации, которые нам дают», - заявил депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в эфире ПАИ-live 24 апреля. Он выразил надежду, что такого прироста заболевших коронавирусом в регионе больше не будет.

«Люди должны как-то осознавать ту угрозу, которую они могут нести и себе, и ближним. Все призывы по поводу самоизоляции, они не просто так», - подчеркнул парламентарий.

Он призвал жителей и гостей области отнестись к ситуации серьёзно и не выходить без надобности из дома, общаться удаленно. «Давайте все-таки потерпим это время, будем более осознанно подходить к ситуации», - сказал Александр Козловский.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы