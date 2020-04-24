Александр Козловский: В скачке в 20 заболевших коронавирусом за сутки мы виноваты сами

«У нас скачок в 20 человек за сутки. Это вина нас самих, потому что мы не соблюдаем рекомендации, которые нам дают», - заявил депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в эфире ПАИ-live 24 апреля. Он выразил надежду, что такого прироста заболевших коронавирусом в регионе больше не будет.

«Люди должны как-то осознавать ту угрозу, которую они могут нести и себе, и ближним. Все призывы по поводу самоизоляции, они не просто так», - подчеркнул парламентарий.

Он призвал жителей и гостей области отнестись к ситуации серьёзно и не выходить без надобности из дома, общаться удаленно. «Давайте все-таки потерпим это время, будем более осознанно подходить к ситуации», - сказал Александр Козловский.