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Общество / Здоровье

В Пскове скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом

24 апреля 2020 года, 00:23

В Псковской области зафиксирована смерть еще одного пациента, зараженного коронавирусной инфекцией. Всего летальных исходов теперь семь.

«Седьмой летальный случай произошёл ещё 17 апреля – пациент поступил в больницу 16 апреля с запущенной внебольничной пневмонией. К сожалению, его даже не успели обследовать, настолько было тяжёлое состояние (не занимайтесь самолечением, обращайтесь за помощью при первых симптомах). По умолчанию считали, что у него коронавирус, но диагноз подтвердился окончательно только сейчас», - сообщил губернатор Псковской области в своем Инстаграм-аккаунте.

«С настоящего времени такой задержки быть не должно – больше никакие анализы Псковская область никуда не отправляет. Все диагнозы подтверждаются на месте. Поэтому строка подозреваемых будет практически всегда на нуле за редкими исключениями», - заявил глава региона.

По обновленным данным, в регионе подтверждено 93 случая заражения коронавирусом.

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