До 97% увеличил охват населения Псковской области регоператор по обращению с ТКО

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области увеличил охват населения региона до 97%. Сейчас услугой по вывозу мусора пользуются жители 2 тыс. 300 тысяч населённых пунктов области. Такие данные озвучил руководитель «Экопрома» Сергей Пайст на совещании у губернатора Михаила Ведерникова сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Сергей Пайст отметил, что за последнее время регоператор приобрел 74 единицы спецтехники, более 10 тыс. контейнеров для смешанных отходов, установил порядка 400 специализированных контейнеров и свыше 250 сетчатых контейнеров для пластика.

За время действия ограничительных мер в связи с опасностью распространения коронавируса часть маршрутов для сбора отходов переведены на ежедневный режим, остальные выполняются по графику. При этом на заседании отмечалось, что объём вывозимого мусора сейчас сопоставим с новогодними праздниками, причиной этого назван приезд в регион большого количества дачников.

От предприятий и организаций, которые временно прекратили работу, «Экопром» принимает заявление на приостановку вывоза отходов. Пока такие документы поступили от 150 предпринимателей.

Михаил Ведерников поручил организовать постоянный мониторинг качества оказания услуги населению и организациям, продолжающим работать, а также оперативно реагировать на все жалобы и замечания.

Также участники совещания обсудили ситуацию с земельным участком, на котором предполагается возведение экотехнопарка. Заместитель губернатора Василий Осипов отметил, что процесс передачи его из собственности Министерства обороны РФ находится на завершающей стадии.

Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость своевременной подготовки необходимых для передачи документов. «Я готов способствовать ускорению процесса передачи необходимых документов в Минобороны России», — сказал глава региона. Он сообщил, что подготовленный проект экотехнопарка будет представлен на большом совещании после майских праздников.