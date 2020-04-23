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Общество / Знай наших!

Псковские краеведы обсуждают происхождение фамилии Ольги Бузовой

23 апреля 2020 года, 21:04

Краеведы Куньинского района Псковской области обсуждают происхождение фамилии поп-дивы Ольги Бузовой. Поводом стала информация о псковских корнях певицы. Старожил Иван Степанович Богданов, которому уже более 80 лет, рассказал журналистам местной газеты «Пламя» о дружбе с дедом Ольги Бузовой.

Псковские краеведы обсуждают происхождение фамилии Ольги Бузовой
Интересно, знает ли сама Ольга Бузова о своих псковских корнях?
ru.m.wikipedia.org
Оказалось, что прапрадед, прадед и дед звезды российской эстрады имеют прямое отношение к Куньинскому району.

Павел Иванович Лосев — это прапрадед, он проживал в деревне Сутоки, Анна Павловна — прабабка, вышедшая замуж за Константина Егоровича Бузова из деревни Соловьево, а Дмитрий Константинович Бузов — дед, уже после его рождения семья перебралась в Ярославль.

Именно с Дмитрием Бузовым и был долгое время дружен псковский краевед. Вместе они «рубились в карты под любимой вишней», когда Бузов приезжал к деду погостить на лето.

По версии местных жителей, фамилия Бузовых происходит либо от глагола «бузить», то есть хулиганить, либо от «бузы» - так называли рыбацкие лодки в этих краях.

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