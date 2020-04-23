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Общество / Здоровье

Псковский врач-пульмонолог: Идёт эпидемия, ситуация очень серьёзная

23 апреля 2020 года, 20:01

«Посмотрите, что творится вокруг – идёт эпидемия, ситуация очень серьёзная. Не надо на собственном опыте доказывать, что есть COVID и он жизнеугрожающий», - обратилась к жителям Псковской области заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко. Эксклюзивное видео, которое медик записала на рабочем месте, опубликовано на сайте Псковского агентства информации.

Анастасия Повторейко призвала жителей региона оставаться дома, несмотря на хорошую погоду на улице.

Она рассказала, что с 10 апреля Псковская городская больница является COVID-центром. Теперь там функционируют фильтр-боксы, медучреждение разделено на две зоны: зелёную, куда попадают COVID-негативные пациенты, и красную, в которую отправляются те, у кого вирус подтверждён или подозревается.

Анастасия Повторейко продемонстрировала свой защитный костюм и отметила, что он предназначен для работы в зелёной зоне. «Меня часто спрашивают, удобно ли в них работать. Но сейчас не об удобстве речь. Главное - это защита, защита медперсонала. Мы должны беречь себя для вас, в первую очередь», - подчеркнула врач.

Псковский врач-пульмонолог: Идёт эпидемия, ситуация очень серьёзная
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Комментарии

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Андрей
17:48 25.04.2020

Пульмонология, всегда полна! Вы, врач об этом знаете. Сезонное переполнение, для вас тоже не открытие. Спасибо за заботу о нас. И нагнетание страха о вирусе, что уносит "здоровье" в сотни раз меньше. Чем болезни ваших пациентов.

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