Получить справку из деканата, заказать пирог и оплатить бассейн можно будет на сайте ПсковГУ

Новый сайт Псковского государственного университета будет снабжён большим количеством сервисов для абитуриентов, студентов, преподавателей и горожан. Например, там можно будет получить справку из деканата, заказать пирог с доставкой из столовой вуза или оплатить занятие в университетском бассейне. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире ПАИ-live 23 апреля.

Она отметила, что новый сайт позволит объединить все корпуса и общежития вуза в единую цифровую среду. «Будет и ВКС-система, и электронный документооборот, опробуем электронный деканат, чтобы студенты или родители могли получить нужную справку через сайт», - пояснила ректор.

По её словам, разработка сайта началась в 2019 году, запустить его планируется к 1 сентября. «Есть некоторые вопросы относительно дизайна. Разумеется, на внесение поправок нужно время. Хочется, чтобы к запуску он соответствовал необходимым параметрам и в плане удобства, и в плане внешнего вида», - заявила Наталья Ильина.