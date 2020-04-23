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Общество

Мурал в честь родины знамени Победы нарисуют в Пскове

23 апреля 2020 года, 19:14

Родина знамени Победы поселок Идрица и само знамя Победы будут изображены на новом мурале в Пскове, сообщил корреспонденту «Псковской правды» общественник Алексей Кириллов. Изображение будет нанесено на стену одного из домов по Рижскому проспекту, рассказал он.

Мурал в честь родины знамени Победы нарисуют в Пскове

Фото: инициаторов проекта
«У нас есть проект по художественному оформлению Пскова. Муралы — часть этого проекта. И мы рады, что к годовщине Великой Победы в городе появится изображение в честь и Знамени Победы и места, где оно родилось — Идрицы», - рассказал председатель правления союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

Отметим, что в этом году в Идрице откроется монумент «Родина Знамени Победы», он будет расположен на въезде в поселок, рядом с трассой Москва — Рига.

Знамя Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине.

Знамя Победы является официальным символом победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и государственной реликвией России.

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