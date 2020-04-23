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Происшествия / ДТП

Три автомобиля столкнулись в Псковском районе

23 апреля 2020 года, 18:34

Три автомобиля столкнулись в Псковском районе на 9-м километре дороги Псков – Изборск. Авария произошла 23 апреля около 16:10, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

32-летний водитель автомобиля «Ауди 100» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в большегруз МАН под управлением 40-летнего мужчины, который поворачивал налево. В результате МАН столкнулся с «Шевроле Нива», за рулём которого сидел 49-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель «Ауди 100», он получил незначительные травмы.  

Три автомобиля столкнулись в Псковском районе
Фото с места ДТП
Псковское агентство информации
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