Три автомобиля столкнулись в Псковском районе на 9-м километре дороги Псков – Изборск. Авария произошла 23 апреля около 16:10, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

32-летний водитель автомобиля «Ауди 100» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в большегруз МАН под управлением 40-летнего мужчины, который поворачивал налево. В результате МАН столкнулся с «Шевроле Нива», за рулём которого сидел 49-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель «Ауди 100», он получил незначительные травмы.