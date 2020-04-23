Решается вопрос о поддержке псковских предприятий, где работают инвалиды

Рассматривается вопрос о предоставлении поддержки предприятиям Псковской области, в которых трудятся или проходят реабилитацию люди с ограниченными возможностями здоровья. Варианты помощи таким организациям обсудила рабочая группа под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания, председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Бориса Полозова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

«Организации, где работают инвалиды, если их сейчас не поддержать, могут оказаться на грани банкротства. Прибыли у таких предприятий практически нет, поэтому дополнительные налоговые льготы не настолько актуальны, но существенной помощью стало бы возмещение затрат по заработной плате. Такой закон депутатами раньше был принят, и он действует, но его нормы сейчас предлагаю расширить», - заявила депутат Собрания Марина Борисенкова. Она также предложила вернуть таким организациям упразднённую льготу по транспортному налогу.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов согласился, что первые, кого надо спасать – это предприятия, которые создают рабочие места для людей с ограниченными возможностями. «Всё, чем мы можем их поддержать, нужно обязательно делать, потому что, если эти предприятия обанкротятся, нам некуда будет трудоустроить инвалидов, просто некуда», - сказал он и пообещал поднять вопрос на заседании оперативного штаба, а также обратился к председателю областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву как к разработчику законопроекта о налоговых льготах с просьбой предусмотреть для предприятий, где работают инвалиды, льготу по транспортному налогу.

Также рабочая группа рассмотрела обращения стоматологических клиник и облпотребкооперации, которые также просят об оказании помощи.

Как отметил руководитель облпотребкооперации Николай Тесля, магазины на селе работают в убыток и ранее его удавалось покрывать за счёт торговых точек в райцентрах, однако с приходом федеральных торговых сетей ситуация изменилась. Теперь, по его словам, чтобы минимизировать убытки и в идеале вывести деятельность розничной торговли на селе «в ноль», организациям потребительской кооперации необходимо на законодательном уровне дать возможность перейти на другой налоговый режим. «Ставку по упрощённой системе налогообложения от доходов зафиксировать в объёме 2%», - предложил он

Борис Полозов предложил рассмотреть возможность не льготного налогообложения, а прямого субсидирования выездной торговли и отдалённых торговых точек.

Как отметил Андрей Михеев, проблема с убыточностью потребкооперации характерна не только для Псковской области и этот вопрос обсуждается на уровне Правительства РФ. «Что касается прямого субсидирования, то, как мне кажется, проводить такие конкурсы – идея труднореализуемая на практике, наверное, можно обсуждать заявительный характер на получение субсидий. О возможности введения налоговой льготы можно будет сделать вывод, когда в полном объёме поступят данные из налоговой, и мы сможем посчитать объём недополученных бюджетных доходов», - сказал он.

Александр Котов призвал не затягивать решение вопроса и проработать все возможные варианты, которые позволят сохранить магазины потребкооперации на селе.

Члены рабочей группы договорились вернуться к обсуждению этого вопроса в мае.

Директора стоматологических клиник рассказали, что в связи с коронавирусом потеряли 90% доходов. Рабочая группа рекомендовала включить государственные и частные стоматологические клиники в региональный перечень отраслей, которые могут воспользоваться льготным налогообложением по упрощённой системе. Этот вопрос 24 апреля будет рассматриваться на заседании областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Мы сейчас в постоянном режиме обсуждаем меры поддержки граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, и всех, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса», - заявил Александр Котов.