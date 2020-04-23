Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Обратная связь

24 апреля приёма граждан в ГИБДД Псковской области не будет

23 апреля 2020 года, 17:42

24 апреля в подразделении ГИБДД УМВД России по Псковской области (Псков, улица Труда, 75) не будет приёма граждан. Он отменён в связи с плановым отключением электроэнергии, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального УМВД.

Также отменено на день предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Нельзя будет также получить водительское удостоверение.

Запись через Единый портал государственных и муниципальных услуг на 24 апреля не производится.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы