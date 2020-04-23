24 апреля приёма граждан в ГИБДД Псковской области не будет

24 апреля в подразделении ГИБДД УМВД России по Псковской области (Псков, улица Труда, 75) не будет приёма граждан. Он отменён в связи с плановым отключением электроэнергии, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального УМВД.

Также отменено на день предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Нельзя будет также получить водительское удостоверение.

Запись через Единый портал государственных и муниципальных услуг на 24 апреля не производится.