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Происшествия / Правосудие

40 тонн груш пытались ввезти по просёлочным дорогам в Псковскую область

23 апреля 2020 года, 17:21

В районе населенного пункта Шульги Невельского района пограничники задержали два грузовых автомобиля, в которых перевозились 40 тонн груш. Управляли машинами граждан сопредельного государства, которые пытались скрытно, по объездным проселочным дорогам, ввезти груз, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

У водителей не было при себе товарно-сопроводительных накладных и фитосанитарных сертификатов на груз. По предварительной оценке, стоимость товара превысили 4 млн рублей.

Груши и водители были переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверки и принятия соответствующего правового решения. 

40 тонн груш пытались ввезти по просёлочным дорогам в Псковскую область

Пресс-служба пограничного управления
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