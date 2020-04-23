40 тонн груш пытались ввезти по просёлочным дорогам в Псковскую область

В районе населенного пункта Шульги Невельского района пограничники задержали два грузовых автомобиля, в которых перевозились 40 тонн груш. Управляли машинами граждан сопредельного государства, которые пытались скрытно, по объездным проселочным дорогам, ввезти груз, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

У водителей не было при себе товарно-сопроводительных накладных и фитосанитарных сертификатов на груз. По предварительной оценке, стоимость товара превысили 4 млн рублей.

Груши и водители были переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверки и принятия соответствующего правового решения.