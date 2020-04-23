В новом формате пройдёт акция «Бессмертный полк» в Псковской области

Акция «Бессмертный полк» в Псковской области пройдёт в этом году в новом формате. Об этом шла речь на заседании регионального оргкомитета «Победа» 23 апреля, сообщает телеграм-канал «Псковские новости».

Фотографии участников Великой Отечественной войны предлагается размещать в окнах автомобилей, квартир, в социальных сетях.

Также можно будет зарегистрироваться на портале акции moypolk.pskov.ru. 9 мая в онлайн-режиме на сайте будет выстраиваться виртуальная колонна «Бессмертного полка».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил все основные мероприятия в честь 75-летия Победы провести в онлайн-формате.