Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

В новом формате пройдёт акция «Бессмертный полк» в Псковской области

23 апреля 2020 года, 15:54

Акция «Бессмертный полк» в Псковской области пройдёт в этом году в новом формате. Об этом шла речь на заседании регионального оргкомитета «Победа» 23 апреля, сообщает телеграм-канал «Псковские новости».

Фотографии участников Великой Отечественной войны предлагается размещать в окнах автомобилей, квартир, в социальных сетях.

Также можно будет зарегистрироваться на портале акции moypolk.pskov.ru. 9 мая в онлайн-режиме на сайте будет выстраиваться виртуальная колонна «Бессмертного полка».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил все основные мероприятия в честь 75-летия Победы провести в онлайн-формате

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Год памяти и славы
Псковичи с остальной Россией празднуют в 2020 году 75-летие Великой Победы и продолжают патриотические традиции
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы