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Общество / Важная дата

Празднование Дня Победы в Псковской области пройдёт в онлайн-формате

23 апреля 2020 года, 15:32

Перевести все мероприятия, связанные с 75-летием Победы, в онлайн-формат поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания регионального оргкомитета «Победа» 23 апреля передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение о переносе всех праздничных мероприятий на более поздний срок, дата пока не определена и будет установлена исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

«9 мая – дата, которая имеет особое значение, праздник состоится, но нужно правильно подойти и правильно подготовиться. Наша задача сделать так, чтобы перевести все мероприятия в онлайн, а те, которые можно провести в плановом порядке, организовать в режиме ограничительных мер», - отметил Михаил Ведерников.

В качестве примера он привёл организацию пасхальных мероприятий в регионе. «День Победы мы тоже должны провести так, чтобы, несмотря на все обстоятельства, люди смогли почувствовать праздничную атмосферу, а ветераны - заботу и внимание», - сказал глава региона.

По его словам, в Пскове на экранах должны идти тематические ролики, на улицах – звучать музыка. «Основная нагрузка будет на телевидение. Можно сделать цикл программных передач, как в условиях ограничений Псковская область готовится к праздничным мероприятиям», - предложил губернатор. Также, добавил он, можно провести мероприятия на территории воинских частей с последующей демонстрацией по телевидению.

Михаил Ведерников призвал не останавливать работу по благоустройству воинских захоронений, заметив, что главы района ответственно подошли к этой работе.

Он подчеркнул, что главными героями праздника являются ветераны. В связи со сложившейся ситуаций по коронавирусу нельзя посещать пожилых людей, невозможно вручить им поздравления и подарки. Губернатор призвал поздравить ветеранов по телефону или с использованием других средств связи.

Михаил Ведерников также заявил, что все социальные выплаты участники войны должны получить до начала мая. Региональные выплаты в 10 тысяч рублей уже доставлены, всего на эти цели из бюджета региона были выделены 6,5 млн рублей.

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