О готовности дополнить пакет мер поддержки для медиков заявил Михаил Ведерников

О готовности дополнить пакет мер поддержки для медицинских работников заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 23 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Прошу из первых рук дать мне информацию по мерам поддержки для категорий медицинских работников, все ли они дошли до людей, как они работают на местах, Давайте свои предложения, готовы обсудить с вами и оперативно пополнить пакет мер поддержки», - обратился глава региона к участникам совещания.

Он отметил, что на прошлой неделе вместе с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко посетил Псковскую станцию скорой медицинской помощи. В ходе общения с сотрудниками губернатор выяснил, что не все они получили двойную оплату, хотя все они находятся в зоне риска. «Не исключено, что и в других местах такое может быть», - констатировал он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что меры поддержки для медиков сейчас очень важны: в регионе не хватает врачей и медсестёр-анастезисток. Он подчеркнул, что без хорошего соцпакета привлечь специалистов из других регионов будет сложно.

Губернатор также призвал предпринять дополнительные профилактические меры, чтобы нее допустить распространения коронавируса и свести к минимуму возможность заражения в медицинских учреждениях.