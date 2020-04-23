С 6 мая выпуск защитных масок начнёт великолукское предприятие

С 6 мая одно из великолукских предприятий начнёт выпуск защитных масок. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками региона 23 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

По словам главы региона, великолукская линия будет давать 4,5 млн масок в месяц. «Если работу выстроим, то сможем отказаться от тех поставок, которые сейчас осуществляются в Псковской области», - отметил он.

Михаил Ведерников поблагодарил губернатора Новгородской области Андрея Никитина за то, что регион еженедельно отгружает Псковской области 25 тыс. масок для медиков по цене 10 рублей за штуку.

Стоимость масок, которые будут выпускать в Великих Луках, также будет 10 рублей.