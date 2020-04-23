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Общество / Коммуналка

Крыша дома 15 по улице Инженерной в Пскове прошла приёмку после ремонта

23 апреля 2020 года, 13:21

Крыша дома №15 по улице Инженерной в Пскове прошла приёмку после капитального ремонта. Об этом газете «Псковской правде» в пресс-службе регионального оператора – Фонд капитального ремонта в Псковской области.

Приёмку провели специалисты регоператора, представители строительного контроля, подрядной и управляющей организаций. Комиссия обследовала новую кровельную поверхность и высоко оценила качество выполненных работ.

Ремонт проводили строители ООО «Гриал». Они разобрали старое кровельное покрытие, выполнили устройство новой плоской кровли из наплавляемых материалов, провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровлю, устройство новой водосточной системы.

В текущем году запланирован капитальный ремонт крыш в 131 многоквартирном доме Псковской области, из них 22 – в Пскове.

Крыша дома 15 по улице Инженерной в Пскове прошла приёмку после ремонта
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