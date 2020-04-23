61 сетку для ПЭТ-бутылок установят в Пскове и Псковском районе

В Пскове и Псковском районе установят 61 сетку для ПЭТ-бутылок. Их размещение уже началась, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области.

В Пскове появятся 49 сетчатых контейнеров на улице Юбилейная, 45 и 69, 32б, 55, 69, улице Гражданской, 25 и 26, улице Советской, 53/15, 77а, 1/3, 94, улице Металлистов, 30а, улице Лепешинского, 10, улице Посёлочной, 15, улице Стахановской, 2, 6 и 14, улице Яна Фабрициуса, 3, 17, 21, 23 и 27, улице Воеводы Шуйского, 8а, улице 23 июля, 7 и 8, улице Профсоюзной, 3, улице Новгородской, 8а, между домами № 14 по улице Новгородской и № 15 по Зональному переулку, на Рижском проспекте, 54, 60, 42а, улице Народной, 37, 45 и 51, улице Красноармейской, 35, улице Генерала Маргелова, 9, в Военном городке-3 у домов №№ 31, 98, 120, 121, 134а, 136, на улице Кислякова, 3, 5, в Зеленом переулке, 7, на улице Лесной, 11, улице Харченко, 20 и 31, улице Западной, 4 и 8.

12 сеток поставят в Псковском районе: в деревне Родина на улице Владимирской, 3в, 7в, 9в, 9а, 6, 2, улице Никольской, 3, в деревне Борисовичи на улице Германа Гмайнера, 1, улице Венской, 4, 6, 3, улице Пражской, 8/12.

Ранее в Пскове и Псковском районе уже установили 69 сеток нового образца для ПЭТ. Они размещаются по заявкам управляющих компаний.

Сетки рассчитаны только на ПЭТ-бутылки с маркировкой 01, PET, ПЭТ. Как правило, в таких бутылках выпускают воду, лимонады, пиво, квас, молоко (только прозрачная тара). Все ёмкости данной категории имеют характерные технологические точки-уплотнения на дне.

Для экономии места тару предлагается сминать, а также ополаскивать.