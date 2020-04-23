Молодого порховича будут судить за нанесение тяжелого вреда здоровью ровесника

В Порхове молодой человек подозревается в умышленном причинении своему сверстнику тяжкого вреда здоровью, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 21 апреля на окраине города Порхова между двумя местными жителями произошел конфликт, словесная перепалка переросла в драку. В результате от дома по улице 54-й Армии в больницу с травмами был доставлен юноша 2000 года рождения. Полиция быстро установила личность подозреваемого в преступлении: им оказался первокурсник одного из техникумов, 2001 года рождения. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.