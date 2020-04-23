Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Актёр Илья Соколовский рассказал, как его бросила псковичка ради юмориста Юрия Аскарова

23 апреля 2020 года, 10:01

В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» уроженец Пскова, актёр Илья Соколовский рассказал о своей первой возлюбленной, которая бросила его ради юмориста Юрия Аскарова.

Вместе со своей девушкой он учился в псковском культпросветучилище, пишет Псковское агентство информации. Через какое-то время она уехала в Москву и поступила в цирковое училище. «Зимой я решил сделать сюрприз и без предупреждения, как в анекдоте, поехал. Мы прекрасно встретились. Казалось, что ничто и никто не сможет омрачить нашего счастья. А потом зашел другой молодой человек к ней в квартиру. И она ему говорит: «А вот это Илья мой приехал». Я понял, что лишний на этом празднике. Потом я узнал, что они вместе», - рассказал Илья Соколовский. Новым возлюбленным псковички оказался ее однокурсник Юрий Аскаров – ныне известный юморист.

Новый роман был не долгим. «Зато потом эта девочка всем своим знакомым рассказывала, что все, с кем у нее была любовь, выбились в люди», — отметил Илья Соколовский.

Также актёр поделился воспоминаниями из детства. Школьником он посещал одновременно художественную школу, музыкальную школу, занимался боксом, катался на коньках. После окончания училища работал в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. В дальнейшем мама настояла на том, чтобы он уехал в Москву.

А вот отец актёра отношений с ним не поддерживал. «Мой отец, Михаил Иванович Семенов, был очень известным человеком, реставратором, художником. Но в семье было некое табу – мы никогда не обсуждали отца, - рассказал Илья Соколовский. - Насколько я понимаю, там была своя семья».

Актёр Илья Соколовский рассказал, как его бросила псковичка ради юмориста Юрия Аскарова
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Улица под улицей

Культура
16 апреля 16:35

Улица под улицей

Где проходила одна из главных улиц средневекового Пскова, как ее строили и ремонтировали, и какую находку археологов псковичи приняли за подземный ход
Культурный код

Культура
7 апреля 12:47

Культурный код

Как с пользой провести время в период вынужденной самоизоляции
Искусством по коронавирусу

Культура / Выставка
17 марта 16:51

Искусством по коронавирусу

Настоящими счастливчиками можно назвать тех, кто побывал на вернисаже в выставочном зале Союза художников 13 марта в Пскове