Актёр Илья Соколовский рассказал, как его бросила псковичка ради юмориста Юрия Аскарова

В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» уроженец Пскова, актёр Илья Соколовский рассказал о своей первой возлюбленной, которая бросила его ради юмориста Юрия Аскарова.

Вместе со своей девушкой он учился в псковском культпросветучилище, пишет Псковское агентство информации. Через какое-то время она уехала в Москву и поступила в цирковое училище. «Зимой я решил сделать сюрприз и без предупреждения, как в анекдоте, поехал. Мы прекрасно встретились. Казалось, что ничто и никто не сможет омрачить нашего счастья. А потом зашел другой молодой человек к ней в квартиру. И она ему говорит: «А вот это Илья мой приехал». Я понял, что лишний на этом празднике. Потом я узнал, что они вместе», - рассказал Илья Соколовский. Новым возлюбленным псковички оказался ее однокурсник Юрий Аскаров – ныне известный юморист.

Новый роман был не долгим. «Зато потом эта девочка всем своим знакомым рассказывала, что все, с кем у нее была любовь, выбились в люди», — отметил Илья Соколовский.

Также актёр поделился воспоминаниями из детства. Школьником он посещал одновременно художественную школу, музыкальную школу, занимался боксом, катался на коньках. После окончания училища работал в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. В дальнейшем мама настояла на том, чтобы он уехал в Москву.

А вот отец актёра отношений с ним не поддерживал. «Мой отец, Михаил Иванович Семенов, был очень известным человеком, реставратором, художником. Но в семье было некое табу – мы никогда не обсуждали отца, - рассказал Илья Соколовский. - Насколько я понимаю, там была своя семья».