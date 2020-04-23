Михаил Ведерников по видеосвязи поздравил коллег с Днем муниципального самоуправления

«Псевдовыходные, поздравления из рабочего кабинета, совещания в режиме ВКС, – коронавирусная угроза внесла серьёзные коррективы в рабочий процесс, график и привычки.

Вот и с Днём муниципального самоуправления поздравил коллег по видеосвязи с параллельной расстановкой задач на ближайшее будущее», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем «Инстаграме».

По его словам, «в «мирное время», в полном соответствии с ролью муниципалитетов в жизни общества, было бы проведено торжественное мероприятие. «Сейчас, конечно, не до отдыха. Речь не только о противовирусных мерах: в текущих непростых условиях нам необходимо обеспечить полную реализацию национальных проектов, сделать всё возможное и невозможное для сохранения нашей экономики», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что силы для этого есть. «Наша команда уже доказывала способность решать очень сложные задачи в сжатые сроки, и этот потенциал мы будем укреплять», - подчеркнул он.