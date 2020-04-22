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Экономика / Сельское хозяйство

В Псковской области посеяли около 5,5 тыс га яровых культур

22 апреля 2020 года, 19:01

В Псковской области к посеву яровых приступили на две недели раньше, чем в прошлом году. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, это связано с теплой зимой и ранней весной.

В регионе посеяли около 5,5 тыс га яровых культур, в том числе 4,6 тыс га зерновых и зернобобовых. Также началась посадка овощей открытого грунта. Полевые работы уже ведутся в 10 муниципалитетах. Особенно высокий темп сева отмечается в Псковском, Островском и Опочецком районах.

Всего в 2020 году планируется засеять яровыми культурами свыше 50 га полей. 21 тысяча га будет занята зерновыми и зернобобовыми культурами. Более 3,6 тыс га будут засеяны рапсом, 8 тыс га — картофелем, 2 тыс га — овощами открытого грунта. Семена яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах региона имеются в полном объеме.

Напомним, под урожай текущего года сельскохозяйственными предприятиями Псковской области были посеяны озимые культуры на площади почти 25 тыс га, в том числе 4,7 тыс га озимого рапса. В настоящее время завершается их подкормка. Также ведутся работы по внесению органических и минеральных удобрений на поля и боронованию многолетних трав.

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Комментарии

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Ольга
13:15 23.04.2020

В ООН предупредили об угрозе голода https://rg.ru/2020/04/22/v-oon-predupredili-ob-ugroze-mirovogo-goloda-iz-za-pandemii.html<br/>У нас же много земли,так что продукты станут дороже золота и нефти. Поэтому больше нужно сажать овощей,зерновых и возродить фруктовые сады.

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