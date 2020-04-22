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Общество

Из-за коронавируса большинство читателей «Псковской правды» планируют провести свой отпуск на даче

22 апреля 2020 года, 18:26

Из-за пандемии коронавируса большинство читателей «Псковской правды» планируют провести предстоящий отпуск на своем дачном участке. Таковы результаты опроса, который проводился в группе издания в соцсети «ВКонтакте».

За отпуск на даче проголосовало 36% респондентов. Еще 20% опрошенных вообще не собираются брать отпуск, пока не отменят карантин. 13% участников опроса планируют проводить отпуск, лежа на диване. Еще столько же псковичей с нетерпением ждут снятия ограничительных мер: «Как только снимут ограничения и откроют границы, начну собирать чемоданы» - такой ответ дали тоже 13 % опрошенных.

7% наших читателей в связи с карантином уже перенесли свой отдых на полгода вперед. И еще примерно столько же псковичей написали свой вариант ответа. «Отправлена в отпуск. Понимаю, что нахождение на самоизоляции вынужденная мера, но всё равно очень грустно и обидно», - отмечает одна из читательниц. А другой подписчик пошутил, что проведет отпуск в лесу.

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