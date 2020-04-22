Приёмные семьи для пожилых и инвалидов могут появиться Псковской области

В Псковской области могут появится приёмные семьи для пожилых и инвалидов. Соответствующий законопроект губернатор Михаил Ведерников внёс на рассмотрение Псковского областного Собрания, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Создание приёмных семей предполагает пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Псковская область вошла в число шести регионов – участников проекта.

По одной приёмной семье предлагается организовать в 10 районах Псковской области. Расходы на денежное вознаграждение с начислениями в расчёте на год составят 872 тыс. 700 рублей.

В законопроекте прописаны условия организации приёмной семьи и препятствующие обстоятельства, требования к условиям проживания и другие критерии.

В приёмную семью могут быть приняты дееспособные одинокие или одиноко проживающие женщины в возрасте от 55 лет, мужчины – от 60 лет и инвалиды, нуждающиеся в социальной помощи из-за невозможности обслуживать себя самостоятельно.

При создании семьи должен заключаться трёхсторонний договор между нуждающимся в социальном обслуживании, тем, кто изъявил желание создать приёмную семью и организацией социального обслуживания. В договоре будет также указываться срок, на который организуется приёмная семья, место проживания, условия ухода, права и обязанности сторон, порядок контроля за соблюдением условий договора.

Организатору приёмной семьи положено вознаграждение в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Сейчас это 5 тыс. 592,50 рублей.