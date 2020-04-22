Госпрограмма мер поддержки органов местного самоуправления будет разработана в Псковской области

В Псковской области разработают и реализуют специальную государственную программу, которая будет включать комплекс мер поддержки органов местного самоуправления. В неё войдут как существующие, так и новые мероприятия, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с главами районов 22 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

Первый блок программы будет включать мотивационные курсы «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», «Лучший муниципальный служащий», грантовую систему для поддержки наиболее эффективных муниципалитетов и инструменты повышения квалификации сотрудников. «Это будет полноценная экосистема, которая позволит муниципальным служащим повышать собственный профессиональный уровень и тем самым напрямую помогать своему району», - отметил Михаил Ведерников.

Второй блок программы будет посвящён поддержке деятельности непосредственно органов местного самоуправления: усиление кадрового потенциала, содействие материально-техническому оснащению работы. «Далеко не у всех есть средства для ремонта зданий, обновления техники», - сказал губернатор.

Ещё один блок программы направлен на стимулирование участия жителей в решении проблем на местном уровне. «Фактически, мы сможем серьёзно поддержать и усилить инициативы, которые уже реализуем на практике», - пояснил глава региона.

Кроме того, программа будет содержать инструменты инициативного бюджетирования, под которые разрабатывается отдельная нормативная правовая база.

«Разумеется, все эти проекты не будут полноценно работать без вашего непосредственного участия. Уверен, что мы справимся», - заключил Михаил Ведерников.