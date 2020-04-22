К 1 мая военные городки Псковской области перейдут в муниципальную собственность

«Сдвинулась с мёртвой точки проблема с военными городками – уже к 1 мая все юридические процедуры передачи в муниципальную собственность будут завершены», - заявил губернатор Псковской области на селекторном совещании с главами районов 22 апреля. Он отметил, что дальше нужно будет провести большую работу по приведению этих имущественных комплексов в порядок, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также губернатор объявил о перспективах создания в области единого оператора, который будет осуществлять поставки сжиженного газа. Для этого он поручил главам районов проанализировать собственную инфраструктуру и провести инвентаризацию объектов газового хозяйства.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что после того, как ограничительные меры в связи с коронавирусом будут сняты, состоится стратегическая сессия по вопросам ЖКХ. Она была запланирована на март, но в связи со сложившейся ситуацией перенесена на неопределённый срок.