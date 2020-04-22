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Общество / Коммуналка

Два грантовых конкурса для ТОСов планируется провести в этом году в Псковской области

22 апреля 2020 года, 17:00

В этом году в Псковской области могут пройти не один, а два грантовых конкурса для территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с главами районов 22 апреля, передаёт корреспондент газеты «Псковская правда». Второй конкурс грантов планируется организовать во втором полугодии.

Глава региона отметил, что если в прошлом году на грантовую поддержку ТОСов в бюджете региона были заложены 3,5 млн рублей, то этом году – 10 млн рублей.

На сегодняшний день на участие в конкурсе уже поступили 96 проектов. Михаил Ведерников подчеркнул, что в первые появились проекты ремонта домов культуры, организации уличного освещения, благоустройства воинских захоронений.

Он заявил, что ТОС – это хорошее подспорье в условиях постоянной нехватки средств в районах. Михаил Ведерников обратил внимание, что в январе в регионе работали 25 ТОСов, сейчас их уже 83, а к концу года число объединений может вырасти до 100.

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