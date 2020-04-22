В Псковской области введут специальный налоговый режим для самозанятых граждан

На сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 апреля будет рассмотрен вопрос об установлении специального налогового режима, упрощающего ведение предпринимательской деятельности для самозанятых граждан – соответствующий проект закона, внесённый в региональный парламент губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Право принимать решение о введении на территории субъекта РФ особого порядка исчисления и уплаты налога для самозанятых предоставлено регионам федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый специальный налоговый режим, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4 или 6%вместо 13% по налогу на доходы физических лиц. Это позволит самозанятым гражданам легально вести свой бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, специальный налоговый режим даёт предпринимателям дополнительные преференции: предоставляет возможность онлайн-регистрации, освобождает от отчётности и необходимости применения контрольно-кассовой техники.

В соответствии с нормами федерального законодательства применять специальный налоговый режим могут не имеющие работников предприниматели, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Прописано требование о неприменении предпринимателем упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога – это касается сельхозтоваропроизводителей – и системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. Кроме того, законодательно установлен круг лиц, которые не вправе применять данный налоговый спецрежим. Так, к ним отнесены предприниматели, занимающиеся реализацией подакцизных товаров и добычей полезных ископаемых, осуществляющие перепродажу товаров, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица.

Предусмотренный законопроектом срок введения в регионе специального налогового режима – 1 июля 2020 года.