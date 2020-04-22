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Политика / Власть

В Псковской области введут специальный налоговый режим для самозанятых граждан

22 апреля 2020 года, 17:00

На сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 апреля будет рассмотрен вопрос об установлении специального налогового режима, упрощающего ведение предпринимательской деятельности для самозанятых граждан – соответствующий проект закона, внесённый в региональный парламент губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Право принимать решение о введении на территории субъекта РФ особого порядка исчисления и уплаты налога для самозанятых предоставлено регионам федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый специальный налоговый режим, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке – 4 или 6%вместо 13% по налогу на доходы физических лиц. Это позволит самозанятым гражданам легально вести свой бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованным за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, специальный налоговый режим даёт предпринимателям дополнительные преференции: предоставляет возможность онлайн-регистрации, освобождает от отчётности и необходимости применения контрольно-кассовой техники.

В соответствии с нормами федерального законодательства применять специальный налоговый режим могут не имеющие работников предприниматели, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Прописано требование о неприменении предпринимателем упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного налога – это касается сельхозтоваропроизводителей – и системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. Кроме того, законодательно установлен круг лиц, которые не вправе применять данный налоговый спецрежим. Так, к ним отнесены предприниматели, занимающиеся реализацией подакцизных товаров и добычей полезных ископаемых, осуществляющие перепродажу товаров, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица.

Предусмотренный законопроектом срок введения в регионе специального налогового режима – 1 июля 2020 года.

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