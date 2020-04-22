Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Депутаты областного Собрания соберутся на дистанционную сессию

22 апреля 2020 года, 16:53

Совет Псковского областного Собрания назначил очередную сессию на 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. В основную повестку дня включены 14 вопросов.

На дистанционной сессии не будет парламентского часа, больших докладов и тайных голосований.

В частности, в повестку внесены поправки в областной бюджет, предложение о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, порядок создания приёмных семей для пожилых граждан и инвалидов – регион вошёл в число шести субъектов, где реализуется пилотный проект. Все законопроекты инициированы администрацией Псковской области.

Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике региона подготовлен новый пакет антикризисных изменений в областной закон «О налоговых льготах на 2020 год». А для врачей, которые впервые трудоустраиваются в медицинские организации области, предложено увеличить сумму подъёмных – размер не менялся с 2012 года.

Председатель областного парламента Александр Котов предупредил членов Совета Собрания, что ближайшее заседание пройдёт с использованием системы для голосования – программное обеспечение разработано техподдержкой и уже протестировано.

«Мы с вами оперативно реагируем на ситуацию. 30 апреля мы сможем провести заседание с использованием электронного голосования. Далеко не все субъекты таким образом работают – некоторые законодательные органы обращаются к нам с просьбой поделиться опытом», - сообщил председатель областного Собрания Александр Котов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Не было бы счастья

Политика
25 марта 19:03

Не было бы счастья

Владимир Путин озвучил меры поддержки россиян в связи с коронавирусом
Какие поправки хотят внести в Конституцию РФ

Политика / Власть
11 марта 11:20

Какие поправки хотят внести в Конституцию РФ

«Псковская правда» разобралась с основными предложениями по изменению основного закона страны

Какие решения приняли депутаты в феврале

Политика / Власть
3 марта 11:50

Какие решения приняли депутаты в феврале

Среди важного - обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по лекарственному обеспечению, штрафы за надругательство над флагом и гербом, новые принципы обращения с животными