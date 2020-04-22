Депутаты областного Собрания соберутся на дистанционную сессию

Совет Псковского областного Собрания назначил очередную сессию на 30 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. В основную повестку дня включены 14 вопросов.

На дистанционной сессии не будет парламентского часа, больших докладов и тайных голосований.

В частности, в повестку внесены поправки в областной бюджет, предложение о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, порядок создания приёмных семей для пожилых граждан и инвалидов – регион вошёл в число шести субъектов, где реализуется пилотный проект. Все законопроекты инициированы администрацией Псковской области.

Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике региона подготовлен новый пакет антикризисных изменений в областной закон «О налоговых льготах на 2020 год». А для врачей, которые впервые трудоустраиваются в медицинские организации области, предложено увеличить сумму подъёмных – размер не менялся с 2012 года.

Председатель областного парламента Александр Котов предупредил членов Совета Собрания, что ближайшее заседание пройдёт с использованием системы для голосования – программное обеспечение разработано техподдержкой и уже протестировано.

«Мы с вами оперативно реагируем на ситуацию. 30 апреля мы сможем провести заседание с использованием электронного голосования. Далеко не все субъекты таким образом работают – некоторые законодательные органы обращаются к нам с просьбой поделиться опытом», - сообщил председатель областного Собрания Александр Котов.