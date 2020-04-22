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Политика / Власть

Методику компенсационных выплат муниципалитетам разработают в Псковской области

22 апреля 2020 года, 16:37

Методику компенсационных выплат районам разработают в Псковской области, чтобы усилить муниципальные резервы. Соответствующее поручение губернатор Михаил Ведерников уже дал своему заместителю – начальнику финансового управления области Татьяне Бариновой и руководителю управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елене Тимашовой. Об этом губернатор сообщил на совещании с главами районов 22 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников отметил, что по предварительным расчётам, коронавирус обойдётся бюджету Псковской области в сумму свыше 7 млрд рублей.

«Знаю, что и ваши резервные финансовые возможности не велики, без региональной поддержки муниципалитеты не останутся», - пообещал губернатор.  

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