Фрезерование изношенного покрытия началось на Рижском проспекте в Пскове

22 апреля в Пскове на Рижском проспекте началось фрезерование изношенного покрытия. Работы идут на участке от Ольгинского моста до улицы Горького, сообщает Псковское агентство информации.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчику - компания «ДорСтройСервис» - предстоит заменить асфальтовое покрытие, бордюры, тротуарную плитку и барьерные ограждения. Ремонт тротуаров вдоль проспекта начались в конце марта.

В целом будет отремонтирован участок проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной общей протяжённостью 2,3 километра. На проведение работ выделены 94,5 млн рублей.