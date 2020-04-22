Не снижать темпы борьбы в коронавирусом призвал районные власти псковский губернатор

Не снижать темпы борьбы с коронавирусом призвал районные власти губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с селекторного совещания губернатора с главами районов 22 апреля передаёт корреспондент газеты «Псковская правда».

Михаил Ведерников отметил, что сейчас идёт снижение индекса самоизоляции, но необходимо убедить жителей вернуться домой. Он подчеркнул, что через 2-3 недели ожидается пик заболеваемости коронавирусом. «Если раньше мы говорили, что при негативном сценарии у нас будет до 500 заболевших в неделю, то сейчас это прогнозируемый минимальный сценарий», - сказал глава региона.

Он обратил внимание на необходимость участия депутатского корпуса в работе с населением. «Пользуясь случаем, прошу председателей районных и городских представительных органов оказать содействие главам муниципалитетов», - добавил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что 21 апреля подписал Указ с серьёзным комплексом мер социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения. В общей сложности на эти цели будут выделены около 270 млн рублей. «Это огромные средства, это решение мы принимали на грани финансовых возможностей. Важно, чтобы помощь дошла до адресатов», - заявил глава региона.