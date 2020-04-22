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Общество / Здоровье

Все запланированные на майские праздники массовые мероприятия в Псковской области будут перенесены

22 апреля 2020 года, 14:57

Все массовые мероприятия, запланированные на майские праздники, будут перенесены. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с главами районов 22 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что 23 апреля состоится заседание регионального оргкомитета «Победа», на котором будут даны рекомендации, какие акции и мероприятия переносятся на более поздний срок.

Также губернатор отметил, что из-за ситуации с коронавирусом пришлось приостановить вручение юбилейных медалей ветеранам, чтобы не подвергать их опасности. Он отметил, что награды можно будет вручать до сентября.

«Юбилейный год без соответствующей дани памяти героям Великой Отечественной войны не пропустим», - заверил Михаил Ведерников

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