Ремонт спортзала завершается в Выскодской школе Дновского района

В Выскодской малокомплектной общеобразовательной школе в Дновском районе завершается ремонт спортивного зала, который идёт в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя регионального Комитета по образованию Александр Седунов.

В спортзале уже заменили оконные блоки и входную дверь, сейчас идёт косметический ремонт, после которого будет установлено защитное ограждение на окна. Общая стоимость работ составляет 200 тыс. рублей.

На этой неделе начнется ремонт спортзала ещё в одной школе Дновского района – в Бельской общеобразовательной. Там заменят пол, побелят потолки, покрасят стены, обновят освещение.

Всего в текущем году по нацпроекту будут отремонтированы и оборудованы спортивные залы в 19 школах Псковского, Великолукского, Палкинского, Дедовичского, Опочецкого, Невельского, Печорского, Бежаницкого, Гдовского и Стругокрасненского районов. На ремонтные работы направят в сумме более 18 млн рублей.