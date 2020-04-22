Футбольный комплекс и гребную базу планируется открыть на «Электроне» в Пскове

На стадионе «Электрон» в Пскове планируется разместить футбольный манеж, беговые дорожки, гребную базу и площадку для воркаута. «Есть такое желание, но пока это все на стадии рассмотрения», - заявила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 апреля.

Что касается стадиона «Машиностроитель», то в этом году планируется завершить первую очередь и перейти ко второй, которая включает в себя создание зала для спортивной гимнастики имени Алексея Немова. «Планы не изменились. Есть проектно-сметная документация, которая представлена Минспорту», - отметила Елена Чернышова.

По её словам, «Машиностроитель» должен стать большим спортивным комплексом, рассчитанным на занятия различными видами спорта.