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Спорт / Арена

В Себежском и Печорском районе в этом году откроют ФОКОТы

22 апреля 2020 года, 12:45

В этом году в Себежском и Печорском районах откроют физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Сейчас идёт разработка документации и объявление аукциона, сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 апреля. Она отметила, что средства на эти объекты были выделены в конце марта.

Кроме того, на 2020-й год запланировано открытие пяти площадок для сдачи норм ГТО. Елена Чернышова отметила, что до конца 2024 года такая площадка должна быть в каждом районе.

Также должны быть сданы два объекта, которые не были закончены в прошлом году. Это ФОКОТы в Плюссе и Пскове. Первый объект планируется завершить к 1 июля, второй – к 15 октября.

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