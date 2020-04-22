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Общество / Важная дата

Михаил Ведерников о выставке «Без срока давности»: Сильно, максимально понятно и символично

22 апреля 2020 года, 11:00

В здании администрации Псковской области заработала выставка к 75-летию Победы «Без срока давности». Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто участвовал в её организации. «Вышло сильно, максимально понятно и символично», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

«75 лет Победы️ – особенно значимая дата для всей страны и администрация Псковской области серьезно подготовилась к юбилейному году. Поэтому, действительно, очень жаль, что тематическую мини-выставку «Без срока давности» сейчас может увидеть только сравнительно небольшое количество людей, которые по долгу службы остаются на рабочих местах», - отметил Михаил Ведерников. Он пообещал, что экспозиция будет работать и после снятия ограничительных мер и выразил надежду, что этот период наступит скоро.

Губернатор напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на территории современной Псковской области были истреблены более 75 тысяч мирных жителей, среди которых 1 тыс. 400 детей, и 377 тысяч военнопленных. «И мы знаем, что не всех преступников постигло наказание. Только в мае 2019 года СКРФ возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) против 33 карателей, чьи имена были установлены в результате многолетней работы с архивными данными. Уверен, будут и другие», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников о выставке «Без срока давности»: Сильно, максимально понятно и символично
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