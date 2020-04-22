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Экономика / Деньги

Как вернуть деньги за билеты на отменённые авиарейсы разъяснили псковичам

22 апреля 2020 года, 10:42

Деньги за возвратные билеты на отменённые из-за коронавируса авиарейсы компания «Азимут» возместит в полном объёме, а вот невозвратные билеты можно обменять на сертификат с дополнительными бонусами. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, где подготовили ответ на вопрос псковички о том, сможет ли семья вернуть приобретенные билеты на крупную сумму, который она разместила на сайте губернатора.

За невозвратные билеты на отменённые с 10 марта рейсы компания «Азимут» выдаст сертификат на стоимость приобретенных услуг, а также бонусные 25% к сумме тарифа в знак благодарности за терпение и понимание.

В перспективе на этот сертификат можно будет приобрести билет на любой рейс авиакомпании, а также воспользоваться дополнительными услугами. При этом новый билет можно купить на любого человека, нужно только предоставить копию документа, удостоверяющего личность.

Для покупки билета по сертификату нужно отправить письмо по электронной почте certificate@azimuth.aero с указанием номера авиабилета (номер сертификата – это и есть номер билета), номера заказа отмененного рейса, данных нового рейса и дополнительных услуг, также нужно приложить копию документа, удостоверяющего личность.

Сертификаты будут действовать до 31 декабря 2021 года.

Перелёты из Пскова в Москву и Сочи приостановлены. Они возобновятся после снятия ограничительных мер. Также будут открыты два новых маршрута – в Калининград и Анапу.  

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