Шесть псковичей с коронавирусорм находятся в реанимации

В реанимации инфекционного отделения Псковской городской больницы находятся шесть пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что в тяжёлом состоянии находятся 4 человека и пояснил, что в реанимацию начали отправлять людей в среднем состоянии, у которых есть тенденция к ухудшению.

За последние сутки, по данным губернатора, добавились ещё 6 заболевших. «Обращаю внимание, что на долю районов приходится половина новых пациентов, в том числе, добавился Пустошкинский район», - отметил глава региона.

Коронавирус подтверждён у 64 жителей Псковской области, 9 человек выздоровели, 6 – скончались.

В регионе обследовали на коронавирус 5 тыс. 882 человека, всего было проведено 6 тыс. 116 тестирований.

По прогнозам, пик заболеваемости придётся на первую-вторую неделю мая, число заразившихся может достичь 500.